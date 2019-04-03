"السلاح الأشهر في تاريخ الفن".. معروض بمزاد

يعرض مسدس من ماركة "لوفوشو"، الذي أصاب فان غوخ، إصابة قاتلة، للبيع في مزاد بباريس يوم 19 حزيران/يونيو بسعر يتراوح بين 40 و60 ألف يورو، وفق قاعة "دروو" للمزادات.

وعثر على المسدس مزارع عام 1965 في الحقل الذي وجد فيه الرسام الانطباعي جريحاً في 27 تموز/يوليو 1890 في أوفير-سور- واز (مقاطعة فال دواز الفرنسية). وقد عرض السلاح في متحف فان غوخ بأمستردام عام 2016.

وقد لا يتسنى أبداً التأكيد رسمياً أن المسدس هو الذي استخدم، إلا أن المصدر يعتبر جدياً.

والمسدس من عيار سبعة ميليمترات أي مثل الرصاصة التي أصابت فنسنت فان غوخ وأدت إلى مقتله. وسلم المسدس بعد اكتشافه إلى مالك نزل رافو في أوفير-سور-واز، حيث كان يقيم الرسام الهولندي وحيث توفي في 29 تموز/يوليو 1890. وبقي المسدس في العائلة نفسها منذ ذلك الحين.

ويلقب بعض الخبراء هذا المسدس بـ"السلاح الأشهر في تاريخ الفن"، وقد عرض للمرة الأولى عام 2012 تزامناً مع صدور كتاب "هل عثر على سلاح الانتحار" لألان روان.

وقالت دار المزادات "أوكشن آرت" إن التحاليل التي أجريت على المسدس المصاب بأضرار كبيرة، تظهر أنه بقي على التراب لفترة قد تكون متزامنة مع العام 1890.

وعام 2011، طرح باحثون أميركيون فرضية ألا يكون فان غوخ انتحر بل أصيب عرضاً برصاص شابين كانا يلهوان بمسدس.

وقال الخبراء في دار "أوكشن آرت" إن "هذه الفرضية لا تنفي أبداً نتائج الأبحاث التي أجريت على السلاح هذا الذي قد يكون الشابان تركاه في الحقل. وعلى هذا الأساس عرض متحف فان غوخ في أمستردام المسدس خلال أحد معارضه".