قبل نهايتها بأيام.. وجدوا بطاقة اليانصيب الرابحة في كتاب!

فاز زوجان كنديان بمليون دولار محلي في سحب يانصيب، إثر العثور على بطاقة فائزة منسية منذ سنة تقريباً داخل كتاب، وفق ما أعلنت هيئة اليانصيب العامة "لوتو-كيبيك".

ولم يكتشف روجيه لاروك وزوجته نيكول بيدنو أنهما يملكان تذكرة فائزة في السحب، الذي أجري في الخامس من نيسان/أبريل 2018، سوى نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت البطاقة موضوعة داخل كتاب عن اليابان قد أرادت نيكول تقديمه لحفيدها، الذي يحضّر عرضاً عن البلد، فاكتشفت أنه يحوي شيئاً داخله تبين أنها بطاقة يانصيب كلفتها 100 دولار اشتراها الزوجان بمناسبة عيد الحب عام 2018.

وقالت نيكول بيدنو: "لو لم يطلب مني حفيدي أن أعيره الكتاب ليحضّر عرضه، لما كنت قد عثرت على التذكرة".

ولم تكن هذه البطاقة صالحة سوى ليوم الجمعة.

وصرحت الفائزة: "يا له من حظ أن أعثر عليها في اللحظة الأخيرة بهذه الطريقة".