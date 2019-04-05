أغلى انفصال.. أمازون تعلن حصّة طليقة بيزوس

أعلنت أمازون إن جيف بيزوس مؤسس أمازون ورئيس مجلس إدارتها أنهى طلاقه من زوجته ماكينزي حيث أعطاها حصة منفصلة في شركة التسوق العملاقة على الإنترنت.

وسوف تحصل ماكينزي بيزوس على 4 في المئة من أمازون عندما تتم الموافقة على الطلاق، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال 90 يوماً. وقد أعلنت ماكينزي الخميس عبر "تويتر" أنها تنوي أن تترك له بعد الطلاق 75% من الأسهم المشتركة. وهي بذلك لن تحافظ سوى على 25% من هذه الحصة، أي ما يوازي 4% من رأسمال "أمازون" وما يقدّر بحسب قيمة الأسهم في البورصة راهنا بحوالي 36 مليار دولار.

وقبل الانفصال كان لجيف بيزوس حصة تبلغ 16 في المئة في أمازون تصل قيمتها إلى أكثر من 140 مليار دولار، ما يجعله واحداً من أغنى الأفراد في العالم.

وفي تغريدة، قالت ماكينزي إنها ستتخلى عن كل حصصها في "الواشنطن بوست" الصحيفة التي اشتراها بيزوس في عام 2013 و"بلو أوريغون" شركة استكشاف الفضاء التي أسسها.

من جهته، قال بيزوس في تغريدة الخميس "أنا ممتن لدعمها ولعطفها أثناء العملية. وأنا أتطلع كثيرا إلى علاقتنا الجديدة كأصدقاء وآباء".

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يذكر أن الإعلان المفاجئ عن انفصال الزوجين بعد 25 عاما من الزواج في كانون الثاني/يناير كان أثار تساؤلات عدّة بشأن طرق تقاسم ثروة أغنى أغنياء العالم التي تقدّرها "فوربز" بحوالي 150 مليار دولار، فضلاً عن سبل إدارة شركة توازي قيمتها في البورصة راهنا 890 مليار دولار.

وبالرغم من امتلاك الزوجين عقارات عدة في سياتل وواشنطن وتكساس وبيفرلي هيلز خصوصا، يقوم الجزء الأكبر من ثروتهما على حصتهما في "أمازون" البالغة 16% من رأس مال الشركة.

وقد تعرّفت ماكينزي على جيف سنة 1992 قبل أن يؤسس شركته في مرآب منزلهما العائلي وتتحوّل هذه الأخيرة إلى مجموعة عملاقة في مجال التجارة الإلكترونية. وهي كانت من بين أوّل من عمل فيها.

وماكيزني مخوّلة من حيث المبدأ المطالبة بنصف ثروتهما.

وقد تصدّر جيف بيزوس (55 عاما) المتكتّم عادة على حياته الشخصية عناوين الأخبار إثر الإعلان عن طلاقه في كانون الثاني/يناير قبل أن تكشف مجلة "ناشونال إنكوايرر" علاقته بامرأة أخرى.