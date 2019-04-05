فتح تابوت فرعوني لأول مرة على الهواء في قناة "ديسكفري"

تقرر فتح تابوت تابع لأحد نبلاء مصر القديمة مباشرة خلال برنامج تلفزيوني على قناة "ديسكفري" الأميركية، بمشاركة مسؤول مصري.

وكشف ناطق باسم المحطة، الخميس، أن الموقع الأثري حيث يوجد هذا التابوت، الذي اكتشف في شباط/فبراير 2018، يقع في محيط المنيا في جنوب القاهرة.

وسيبثّ برنامج "إكسبديشن آنوون: إيدجبت لايف" (مهمة في المجهول: مصر بالبثّ الحيّ" مساء الأحد مباشرة من الموقع ولمدّة ساعتين.

ورفض المجلس الأعلى للآثار في مصر التعليق على الموضوع، علما أن "ديسكفري" أعلنت مشاركة الأمين العام للمجلس، مصطفى وزيري في الحدث.

وأكدّ الناطق باسم القناة الأميركية أن هذا المشروع يجري بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية.

وقال عالم الآثار المصري الشهير، زاهي حواس، الذي سبق أن تبوّأ منصب وزير الآثار، وسيشارك في هذه المبادرة: "سيكون حدثا كبيرا بلا شكّ، وآمل أن يأتي المزيد من السياح إلى مصر".