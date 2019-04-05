3 رسائل من نابليون إلى جوزيفين بأكثر من نصف مليون يورو

بيعت 3 رسائل كتبها نابليون بونابرت لزوجته جوزيفين بين أعوام 1796 و1804 مقابل 513.500 يورو خلال مزاد أقيم، الخميس، في باريس، بحسب ما أعلنت دار "درويو".

وكتب بونابرت لجوزيفين في 18 نيسان/أبريل 1796 خلال الحملة الإيطالية: "لم أتسلّم أي مكتوب منك يا عزيزتي، هل يا ترى أنت كثيرة الانشغال لدرجة أنك نسيتي زوجك الغارق في المتاعب والمشاق والذي لا يفكّر سوى فيك؟ ... أنا منعزل. وقد نسيتني. ومنذ ثمانية أيام أنا أمتطي الخيل بلا نوم ولا راحة ولا ليل".

وبيعت أيضا خلال هذا المزاد رسالة مؤثّرة خطّها الصحافي المناصر للثورة كاميل ديمولان (1760-1794) للدفاع عن نفسه خلال المحاكمة التي أفضت إلى إعدامه، وذلك مقابل 24700 يورو.

كما شهد المزاد بيع آلة تشفير من نوع "إنيغما" التي هي من رموز الحرب العالمية الثانية، في مقابل 48100 يورو.