للمرة الرابعة.. سوداني أشيك رجل في دبي

لا يبذل مصمم الأزياء السوداني الصاعد، نادر تيراب، مجهودا كبيرا في اختيار ألوانه وتصميماته التي منحته الفوز للموسم الرابع في مسابقة كأس دبي للرجل الأكثر أناقة، لكن إحساسه القوى بجمال اللون في الطبيعة والبهجة التي تثيرها تلك الألوان في نفس الإنسان هي مفتاحه الذي يدهش به لجنة التحكيم كل عام ويتفوق على 60 متسابقا من أنحاء متفرقة من العالم.

في هذا الموسم اختار تيراب الذي لا يحترف مهنة تصميم الأزياء ويمارسها كهواية شخصية أن يطل على لجنة التحكيم التي تعرفه جيدا بطلة بنفسجية، لكن هذه المرة برفقة زوجته، حيث وزع ألوان زهرة الفيوليت على فستان نسائي، بينما شع البنفسج الداكن وبدرجاته الفاتحه على بدله الرجالية.

يقول نادر تيراب لـ"العربية.نت" إن زهرة الفيوليت أوحت إليه بالألوان والتصميمات التي أهلته للمرة الرابعة بالفوز بلقب أكثر الرجال الأكثر أناقة.