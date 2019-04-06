نار غضب ضد سناتور أستراليا الذي رشق بالبيض.. "أنت عار"

شهد مجلس الشيوخ الأسترالي مطلع الأسبوع حفلة غضب وتوبيخ وجهت نحو السيناتور الأسترالي فريزر أنينغ، صاحب التصريحات العنصرية المثيرة للجدل حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي، والذي اتهم خلالها المسلمين بالمسؤولية عن الهجوم الدامي الذي خلف 50 قتيلاً بعد أن أطلق شاب أسترالي يدعى برينتون تارانت النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش.

وفتحت السناتور سارة هانسون يونغ ( Sarah Hanson-Young) نار غضبها ضد أنينغ، قائلة له: أنت عار، ومدعاة خجل، تصريحاتك مشينة، مليئة بالكراهية والعنصرية"، وتابعت بغضب قائلة: إياك أن تبتسم، إياك أن تفعل، هناك أناس فقدوا أرواحهم، وأنت تعتقد أن الأمر مجرد مزحة، لا يحق لك الوقوف هنا ونشر خطابك المليء بالكراهية، والعنصرية، لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير القتل والإرهاب، فقد رأينا إلى أين يقود ذلك."

Fraser Anning has been humiliated by his colleagues, who labelled him “pathetic” and “shameful” in a rare show of bipartisanship, during a censure in the Senate. Here, Senator Sarah Hanson Young has her say. pic.twitter.com/n7OZ8Sicy2 — news.com.au (@newscomauHQ) April 3, 2019

يذكر أن عريضة كانت أطلقت عبر الإنترنت، وحصلت على أكثر من مليون توقيع، وضعت السيناتور المستقل عن ولاية كوينزلاند أمام مساءلة البرلمان الأسترالي. ودعت العريضة إلى عزل أنينغ من المجلس.

كما تعرض أنينغ لموجة من ردود الفعل الشديدة بعد تصريحاته العنصرية، كان من بينها قيام مراهق أسترالي يدعى "ويل كونولي"، بكسر بيضة على رأسه، قابلها السيناتور بتوجيه لكمتين للفتى البالغ من العمر 17 عاماً. وقد لقي مقطع الفيديو للحادثة رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.