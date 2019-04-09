حكم جديد على أحمد عز في قضية زينة وابنيها

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في مصر، بقبول الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، التي طالبت فيها بزيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين وعز الدين، وقضت بزيادة المبلغ ليصبح 30 ألف جنيه شهرياً بدلا من 20 ألفاً. (الدولار = 17.30 جنيه).

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قضت في مارس من عام 2016، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، نفقة لتوأم الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين".

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه "أحمد عز"، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف.

وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية كانت تسكن بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما "انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين عز الدين وزين الدين، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي، توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش، كل الشرائط الشرعية".