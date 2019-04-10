شاهد نجمة إنستغرام تغطي سيارة بمليوني قطعة كريستال

قامت نجمة روسية على إنستغرام، تدعى داريا راديونوفا، بتغطية سيارتها من نوع "لامبورغيني أفينتادور" التي يبلغ سعرها 270 ألف جنيه استرليني بمليوني بلورة من قطع كريستال "سواروفسكي" غالية الثمن والأفضل من نوعها في العالم.

وقد تم تعديل السيارة السوداء الباهرة، التي تصل سرعتها القصوى إلى 217 ميلا في الساعة، من قبل شركة في لندن قبل أن يتم عرضها للجمهور.

وقد أمضى فريق العمل 700 ساعة خلال شهرين لتركيب جميع البلورات على السيارة. ويعتبر رقم سيارة ردايونوفا قياسياً حيث لم يسبق أن تم تركيب عدد مليوني بلورة، رغم أن التجربة سبق أن نفذت على سيارات أخرى.

لكن رغم الجمال الذي اكتسبته السيارة، إلا أن وضع مليوني بلورة على هيكلها سيؤثر على الأرجح على أدائها، لأنه سوف يزيد من الوزن وبالتالي يعطل من تدفق الهواء على هيكل السيارة.