الأمير هاري وميغان يحافظان على سرية مولودهما المنتظر

أعلن قصر بكنغهام، الخميس، أن الأمير هاري وزوجته ميجان قررا الحفاظ على السرية فيما يتعلق بميلاد طفلهما الأول.



ويتوقع هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، ميلاد طفلهما في غضون الأسابيع المقبلة.



وجاء في البيان: "يعبر دوقة ودوقة ساسكس عن بالغ الامتنان للأمنيات الطيبة التي تلقياها من الناس في أنحاء بريطانيا والعالم فيما يستعدان لاستقبال طفلهما".



وأضاف البيان: "اتخذ سموهما قرارا شخصيا بالحفاظ على سرية الخطط المتعلقة بميلاد طفلهما".



واختتم قصر بكنغهام: "يتطلع الدوق والدوقة لمشاركة النبأ السعيد مع الجميع بعدما تتاح لهما فرصة الاحتفال في أجواء من الخصوصية كأسرة جديدة".