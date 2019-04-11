مثّل لـ12 عاماً أنه مشلول..وهكذا ضبطته الشرطة الإيطالية

نجح إيطالي في خداع جميع من حوله لمدة 12 عاما بإيهامه المقربين منه ووسائل الإعلام وحتى الفاتيكان بأنه مشلول، قبل أن توقفه شرطة فلورنسا الثلاثاء بتهمة الاحتيال، وفق ما كشفت وسائل إعلام إيطالية نقلا عن محققين.

بدأت القصة، بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" في العام 2007 عندما لفّق هذا الخمسيني تعرضه لحادث سير، فطلب من أحد أصدقائه أن يصدمه بسيارته قبل الاستحصال على شهادة طبية زائفة خدع بواسطتها كلّ الأطباء الذين عاينوه لاحقاً.

وهو حبك هذه الحيلة لدرجة أنه وجّه في العام 2014 رسالة إلى البابا فرنسيس روى فيها معاناته بسبب إعاقته. وتأثر البابا بهذا المكتوب وقبل بلقائه. وخلّد المصورون ذاك اللقاء وبدا الرجل وقتها شديد التأثر وقال "فتح لي البابا أبواب السماء".

موضوع يهمك أعلن قصر بكنغهام، الخميس، أن الأمير هاري وزوجته ميجان قررا الحفاظ على السرية فيما يتعلق بميلاد طفلهما الأول.ويتوقع هاري... الأمير هاري وميغان يحافظان على سرية مولودهما المنتظر الأخيرة

وبيّن التحقيق الذي أشرفت عليه النيابة العامة في فلورنسا أن روبرتو غولييلمي تقاضي 137 ألف يورو من المستحقات المقدمة تعويضا لإعاقته.

ولدحض الشكوك، كان يتنقل بشكل شبه دائم بواسطة كرسي متحرك ويستعين بحقن من الليدوكايين ليضعف عضلات ساقيه.

غير أن أمره قد كشف بواسطة صور وتسجيلات عدة التقطت له من دون علمه، وأوقف الثلاثاء لدى خروجه من الطائرة وهو كان ينزل السلالم بلا أي صعوبة.