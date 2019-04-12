أي شخصية ستموت قريباً في "لعبة العروش"؟.. إليك الحل

طور طلاب علوم الكمبيوتر في الجامعة التقنية في ميونيخ تطبيقاً يقوم بتفتيش الإنترنت للحصول على بيانات حول مسلسل لعبة العروش (غيم اوف ثرونز) الشهير، ويستخدم خوارزمية للتنبؤ بالشخصيات الأكثر احتمالاً للبقاء على قيد الحياة حتى نهاية الموسم الأخير للمسلسل.

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وقال المشرف على المشروع غاي ياشداف إنه يتم تحديد معدلات البقاء على قيد الحياة باستخدام تحليل طول العمر على غرار الدراسات العلمية المستخدمة لفحص آثار العلاجات الطبية.

وأوضح أنه، وعلى الرغم من أن التحليل "يعتمد على بيانات مأخوذة من عالم الخيال، إلا أن نفس تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم في العالم الحقيقي".

وبحسب النتائج، تتمتع شخصية "دينيريس تارغيريان" بأعلى فرصة للبقاء على قيد الحياة بنسبة 99%، بينما شخصية "برون" هي الأكثر احتمالاً للموت. لن يخبرنا بذلك إلا الوقت، لكن المسلسل مشهور بأنه لا يمكن التنبؤ بأحداثه.