بالصور.. معارك مائية بشوارع تايلاند احتفالا بالسنة البوذية

بدأت تايلاند السبت اليوم الأول من الاحتفالات بمناسبة السنة البوذية الجديدة بمعارك مائية في الشوارع، إلا أنها هذه السنة أكثر صخبا مما كانت عليه في الماضي.

وتضم تقاليد الاحتفال بالعام الجديد المعروف بـ"سونغكران" إظهار الاحترام للأكبر سناً. وفي هذا اليوم، يتسلح التايلانديون والأجانب بمسدسات ماء ملونة ونظارات واقية للمشاركة في معارك مائية تتسبب بإغلاق الشوارع.

موضوع يهمك وسط زحمة مظاهرات الجزائر السلمية التي رسمت جمعتها الثامنة مطالبة برحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز... بالفيديو.. لماذا ارتدى هذا الشخص برنس الحمام وحمل شامبو وسط مظاهرات الجزائر؟ سوشيال ميديا

وفي طريق خاو سان الذي يُعد نقطة أساسية للسياح في بانكوك، تعرض شابان يرتديان زيا مدرسيا للرش بأسلحة مائية "ثقيلة" من قبل مار يحمل دلاء مياه.

وفي أيوتايا، ترفع الأفيال المزينة برسوم زهرية ملونة خراطيمها وترش المياه على السياح الفرحين.

ومع غروب الشمس، يأتي عشرات آلاف الأشخاص من أنحاء آسيا ليلة السبت للرقص تحت خراطيم المياه الضخمة والألعاب النارية التي ترافق انطلاق مهرجان سونغكران في بانكوك.

وسيؤدي بعض من أفضل الـ"دي. جي" المعروفين في العالم والأعلى أجرا، أبرزهم تييستو وستيف أوكي وفاتبوي سليم عروضا خلال ثلاثة أيام بهذه المناسبة.

وتحتفل الجارتان لاوس وبورما بالعيد نفسه ويشارك في الاحتفالات الصغار والكبار من خلال التراشق بدلاء من الماء فيما تصدح الموسيقى من مكبرات الصوت.

وفي رانغون حيث يعرف المهرجان بـ "تينجيان"، ينفخ الأطفال فقاعات الصابون ويلعبون بالرغوة في الشوارع، بينما تؤدي نساء بأزياء تقليدية رقصات شعبية.