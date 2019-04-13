بورش ذهبية "تبهر" بلمعانها.. فمُنعت من السير بألمانيا

أمرت السلطات الألمانية سيارة بورش ذهبية متوهجة بالخروج عن الطريق لكونها "لامعة أكثر من اللازم".

ونقلت صحيفة "مورغنبوست" في هامبورغ الجمعة أن السائق البالغ من العمر 31 عاما أوقِف في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا الأسبوع الماضي، وأبلِغ بأن سيارته "بورش باناميرا" المطلية بلون ذهبي لامع ربما تعمي السائقين وتمثل خطورة على سلامة الطرق.

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وطُلب من السائق إزالة الورق اللامع الذهبي الذي يغطي السيارة، وأن يعيد تسجيلها من جديد، لكن الشرطة تركته يقودها في النهاية.

لكن السائق أوقِف مرة أخرى الأربعاء وأخذت الشرطة مفاتيح سيارته وأوراقه ورفعت لوحات أرقام السيارة قبل أن تنقل السيارة إلى مرآب.

وتم تغريم السائق بمبلغ لم يعلن عنه وسيتعين عليه أن يزيل اللون الذهبي المتوهج قبل أن يتمكن من قيادة سيارته بشكل قانوني مرة أخرى.

في سياق متصل، قالت الصحيفة أيضا إن مالكا لسيارة لامبورغيني أوقف في الوقت نفسه بسبب نفس اللون الذهبي الذي يغطي سيارته وأذعن لأوامر الشرطة وقام بإزالته.