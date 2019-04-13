لغز يحيّر مدينة أميركية.. بطاطس تظهر على الشرفات والسيارات

أصيب سكان أحد أحياء مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي الأميركية بالحيرة من أطباق البطاطس المهروسة التي وجدوها في سياراتهم وعلى شرفات منازلهم وفي صناديق البريد الخاصة بهم.

ووصف أحد السكان، ويدعى جوردان لويس، حي بلهافن الذي حدثت فيه الواقعة بـ"حي الخدع"، حيث عادةً ما يزين السكان لافتات الطرق بأشياء غريبة ويوضعوا أشجار عيد الميلاد (الكريسماس) في حفر.

وقال لويس: "لذلك، نحن لا نعرف ما إذا كان شخص ما يقوم بوضع أطبق البطاطس المهروسة على شرفاتنا وسياراتنا على سبيل المزاح، أو إذا كان شخص ما لديه كثير من بقايا الطعام".

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لكن ساكنا آخر يدعى سيباستيان بيرنيغارد أكد أن بعض السكان يخشون احتمالية أن تكون هناك "رسالة شريرة" وراء البطاطس.

وأضاف: "بعض الناس كانوا يعتقدون أن البطاطس المهروسة قد سُممت لقتل الحيوانات"، مشيراً إلى أنه وجد طبق من البطاطس يوم الثلاثاء لكنه لم يتذوقه أو يلمسه.

وليس من الواضح ما إذا كان أي شخص قد أكل البطاطس. كما أفادت وسائل الإعلام بأن السكان لم يبلغوا سلطات إنفاذ القانون عن هذه الواقعة الغريبة.

من جهتها، كشفت ميكائيلا لين، وهي من سكان الحي، أن بعض ممن وجدوا أطباق البطاطس لهم صلات بجامعة مسيحية خاصة محلية، الأمر الذي قد يكون بمثابة مفتاح لحل اللغز.