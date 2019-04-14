عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

لماذا قتلت سيدة ألمانيا الأولى أطفالها بالسم وانتحرت؟

المصدر: تونس – طه عبد الناصر رمضان
صورة لعائلة غوبلز ويظهر في الخلف بالزي الأسود هارلد ابن ماغدا غوبلز من زواجها الأول
رابط مختصر

شهدت الأيام الأخيرة التي سبقت سقوط العاصمة الألمانية برلين في قبضة السوفيت أواخر الحرب العالمية الثانية العديد من عمليات الإنتحار في صفوف القادة النازيين الذين فضّلوا الموت على الوقوع أحياء في يد الجنود السوفيت.

وكقائده أدولف هتلر الذي لجأ للإنتحار يوم 30 نيسان/أبريل 1945 رفقة عشيقته إيفا براون (Eva Braun) التي تزوجها قبل يوم من موته، اتجه وزير الدعاية الألماني جوزيف غوبلز (Joseph Goebbels) وزوجته ماغدا غوبلز (Magda Goebbels) لإنهاء وجود عائلتها عن طريق قتل أبنائهما الستة ووضع حد لحياتهما.

صورة لماغدا غوبلز صورة لماغدا غوبلز
صورة للقائد النازي رفقة هيلغا غوبلز صورة للقائد النازي رفقة هيلغا غوبلز

من خلال زواجها الثاني بوزير الدعاية الألماني والرجل البارز بالحزب النازي جوزيف غوبلز سنة 1931 رزقت ماغدا غوبلز بستة أبناء. وبسبب إعجابها وتأثرها الشديد بشخصية القائد النازي أدولف هتلر عمدت هذه المرأة لتسمية أبنائها الستة بأسماء بدأت بحرف H تشبها بلقب هتلر (Hitler) الذي يبدأ بنفس الحرف.

صورة لجوزيف غوبلز رفقة أطفاله من زواجه بماغدا غوبلز صورة لجوزيف غوبلز رفقة أطفاله من زواجه بماغدا غوبلز
صورة للطبيب الألماني كارل غيبهارت صورة للطبيب الألماني كارل غيبهارت
صورة لوزير الدعاية الألماني جوزيف غوبلز صورة لوزير الدعاية الألماني جوزيف غوبلز

كانت هيلغا (Helga) أكبر بنات ماغدا وجوزيف غوبلز حيث ولدت الأخيرة سنة 1932. وفي حدود سنة 1934 رزق هذان الزوجان بإبنتهما الثانية هيلدغارد (Hildegard) وسنة 1937 ولدت الطفلة الثالثة هولدين (Holdine) وبعدها بسنة واحدة رزقت ماغدا غوبلز بإبنتها الرابعة هيدفيغ (Hedwig). وخلال الأشهر الأخيرة من عام 1940، ولدت هايدون (Heidrun) خامس بنات عائلة غوبلز وأصغرهن. وإضافة لبناتهم الخمسة رزق وزير الدعاية وزوجته بطفل واحد من جنس الذكور سنة 1935 سمي بهيلموث (Helmut). وقد كان أبناء جوزيف غوبلز الستة مقربين من القائد النازي أدولف هتلر الذي عرف بحبه الشديد للأطفال.

صورة لحفل زواج جوزيف وماغدا غوبلز صورة لحفل زواج جوزيف وماغدا غوبلز
وزير الدعاية الألماني جوزيف غوبلز رفقة عدد من أطفاله أثناء أدائهم للتحية النازية وزير الدعاية الألماني جوزيف غوبلز رفقة عدد من أطفاله أثناء أدائهم للتحية النازية
صورة لأدولف هتلر وهو يمازح هيلغا غوبلز صورة لأدولف هتلر وهو يمازح هيلغا غوبلز
صورة لأدولف هتلر و إيفا براون صورة لأدولف هتلر و إيفا براون

أثناء الأسابيع القليلة التي سبقت استسلام ألمانيا، اصطحب الزوجان غوبلز أبناءهم الستة نحو ملجأ الفوهرر (Führerbunker) ببرلين لمرافقة أدولف هتلر خلال أيامه الأخيرة. فضلا عن ذلك، وضع جوزيف وماغدا غوبلز خطة لقتل أبنائهما وإنهاء حياتهما خلال الفترة التي ستلي انتحار أدولف هتلر حيث أكدت ماغدا غوبلز، والتي لقبت بالسيدة الأولى لألمانيا النازية، للعديد من المقربين منها وعلى رأسهم وزير التصنيع الحربي ألبرت شبير (Albert Speer) أنها لا ترغب في أن يعيش أطفالها في عالم يخلو من عمهم هتلر والنازية.

صورة تجمع بين أدولف هتلر و هيلغا غوبلز صورة تجمع بين أدولف هتلر و هيلغا غوبلز
أدولف هتلر رفقة هيلغا غوبلز أكبر بنات جوزيف غوبلز أدولف هتلر رفقة هيلغا غوبلز أكبر بنات جوزيف غوبلز



مع احتدام المعارك حول برلين، عرض الطبيب الألماني كارل غيبهارت (Karl Gebhardt) على جوزيف غوبلز خطة لنقل أبنائه إلى مكان آمن خارج العاصمة ولكن وزير الدعاية الألماني رفض ذلك مؤكدا على ضرورة بقائهم بالقرب من هتلر خلال هذه الأيام الصعبة. وطيلة فترة تواجدهم بملجأ الفوهرر ببرلين كان أبناء غوبلز مقربين لدرجة كبيرة من أدولف هتلر حيث لم يتردد القائد النازي في قضاء أوقات طويلة برفقتهم.

صورة لأدولف هتلر رفقة جوزيف وماغدا غوبلز وعدد من أطفالهما صورة لأدولف هتلر رفقة جوزيف وماغدا غوبلز وعدد من أطفالهما

على إثر حادثة إنتحار أدولف هتلر وإيفا براون يوم 30 نيسان/أبريل 1945, اتفق الزوجان غوبلز على إنهاء حياة أبنائهم الستة. وخلال ساعة متأخرة من نفس ذلك اليوم، قدمت ماغدا غوبلز بمساعدة الطبيبين هيلموت كونز (Helmut Kunz) ولودفيغ شتومبفيغر (Ludwig Stumpfegger) مشروبا مخدرا تكون أساسا من المورفيين لأبنائها بعد أن أوهمتهم بأنه دواء مضاد للسعال. وعلى إثر خلودهم للنوم، أقدمت ماغدا غوبلز أثناء الساعات الأولى لأول يوم من شهر أيار/مايو 1945 على تسميم وقتل أطفالها الواحد تلو الآخر بإستخدام كبسولات السيانيد.

صورة لجثث أطفال جوزيف وماغدا غوبليز التي اكتشفها السوفيت صورة لجثث أطفال جوزيف وماغدا غوبليز التي اكتشفها السوفيت
صورة للجثة شبه المتفحمة لجوزيف غوبلز صورة للجثة شبه المتفحمة لجوزيف غوبلز

وخلال النهار، لم يتردد وزير الدعاية جوزيف غوبلز وزوجته في وضع حد لحياتهما بطريقة مشابهة لتلك التي انتحر بها أدولف هتلر خلال اليوم السابق حيث أطلق جوزيف غوبلز النار على زوجته وأجهز من بعدها على نفسه برصاصة بعد أن أمر عددا من الحراس بحرق الجثتين.

صورة لجثث أطفال غوبلز عقب اكتشافهم من قبل السوفيت صورة لجثث أطفال غوبلز عقب اكتشافهم من قبل السوفيت
صورة لجثتي جوزيف وماغدا غوبلز شبه المتفحمتين رفقة جثث أطفالهم صورة لجثتي جوزيف وماغدا غوبلز شبه المتفحمتين رفقة جثث أطفالهم

بعد يوم واحد من هذه الحادثة، ذهل السوفيت عقب دخولهم لملجأ الفوهرر حيث عثر الجنود على الأطفال الستة جثثا هامدة بإحدى غرف النوم كما اكتشفوا جثتا كل من جوزيف وماغدا غوبلز المتفحمتين بشكل جزئي.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر