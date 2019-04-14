مراهنات حول اسم طفل هاري.. وهذه هي الأسماء المتوقعة

قد يتكتم الأمير هاري وميغان ماركل على خططهما بشأن طفلهما الوشيك، لكن هذا لم يمنع كل شخص في بريطانيا من محاولة تخمين جنس واسم طفلهما الأول.

إذا صدق صانعو المراهنات في بريطانيا، فمن المؤكد أنها فتاة - وقد يكون ديانا أحد أسمائها الكثيرة المتوقعة.

وأغلقت وكالة "ويليام هيل" للمراهنات باب التوقعات حول جنس الجنين قبل بضعة أيام بعد "سيل" من الرهانات التي تدفقت من أشخاص مقتنعين بأن الزوجين الملكيين سينجبان فتاة.

حتى الآن، يتصدر اسم "ديانا" قائمة التوقعات.

وتأتي أسماء فيكتوريا وأليس وغريس وإليزابيث بعد ديانا.

بينما تتصدر أسماء ألبرت وأرثر وجيمس التخمينات إذا ما كان المولود صبيا.