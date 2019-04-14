"إندبندنت عربية" تنطلق رسمياً من دبي

بعد قرابة ثلاثة أشهر على نشرها أولى أخبارها، شهدت مدينة دبي الحفل الرسمي لانطلاق "إندبندنت عربية"، بحضور عدد كبير من الشخصيات العربية الرائدة في مجال الإعلام والإنتاج بمجالاته كافة، ورجال السياسة في السعودية والإمارات.

و"إندبندنت عربية" تنتمي إلى المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، التي تمتلك أيضاً حقوق نشر "إندبندنت" البريطانية بثلاث لغات: التركية، والأردو، والفارسية، إضافة إلى العربية.

موضوع يهمك أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق موقع إندبندنت عربية Independentarabia.com، في إطار مشروعها لإطلاق مواقع... إطلاق موقع "إندبندنت عربية".. والأحمري رئيسا للتحرير السعودية

والحفل الذي أقيم في فندق "ماندرين أورينتال" الجمعة، وقدمته الإعلامية دنيز رحمة فخري، افتتحه عضوان الأحمري رئيس تحرير "إندبندنت عربية"، بكلمة أوجزت مراحل انطلاق المشروع، والتحديات، خصوصاً أن الانطلاقة ترافقت مع تطورات سياسية غير مسبوقة في العالم العربي.

وشرح الأحمري السياسة التحريرية التي ستكون وفق أفضل المعايير الصحفية، وتغطي كل العالم العربي وعواصم القرار الدولي. وعاهد الأحمري كل الحضور وكل المتصفحين العرب أن تبقى "إندبندنت عربية"، متفردة، ومتقدمة، ومنطلقة، ومرجعية، وذات صدقية وأن تكون وسيلة إعلامية تُكتب بأقلام عربية ولكل العرب. وشعارها لهذه الانطلاقة هو "إندبندنت عربية... تغنيك".

والمركز الرئيس لـ "إندبندنت عربية" في لندن، إضافة إلى مجموعة مكاتب ستتوسع تدريجياً بعد مكتبي بيروت والقاهرة. وشبكة مراسلين في شتى أنحاء العالم.

قبل حفل الانطلاق، شارك فريق "إندبندنت عربية" في ورشة عمل ليومين، تنوعت بين ندوات لها علاقة بأحدث الأساليب في السياسة التحريرية، والتوجه العام للصحيفة، والأصول القانونية الواجب معرفتها في صحافة الإنترنت. كذلك تضمنت ورشة العمل محاضرة تطبيقية عن صحافة الموبايل، وتطور "الميديا الجديدة" والآفاق المستقبلية لوسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر الحفل، محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، والوليد الإبراهيم رئيس مجموعة MBC، وعلي الحديثي المشرف العام، والمهندس عبد الرحمن الرويتع، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وصالح الدويس الرئيس التنفيذي المكلف في المجموعة، ومنى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.