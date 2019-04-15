أقدم سمكة ذهبية ببريطانيا تودع العالم.. وهذا عمرها!

رحلت عن العالم، الأربعاء، أقدم سمكة ذهبية في بريطانيا، يقدر عمرها الافتراضي بـ 44 سنة، وتسمى بـ "جورج".

وكان كيث أليز (75 عاماً)، قد فاز بهذه السمكة في معرض عام 1974 مع أخرى رفيقة لها، ومن ثم أهداهما لصديقته ماري – زوجته الآن – كنوع من الإيماءات الرومانسية.

وفي العادة فإن هذه السمكة لا تعيش بعد عشر سنوات.

وقالت السيدة ليز زوجة كيث لصحيفة "ذا صن" البريطانية بأن السمكة جورج كانت جزءاً من العائلة.

وأضافت: "رأيتها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة".

وقد اتصل الزوجان وهما من وورسيستر، بالصحف منذ سنوات لتصحيح التقارير التي تفيد بأن أقدم سمكة ذهبية في بريطانيا كانت تبلغ من العمر 38 عاماً واسمها سبلاش.

وقد توفيت السمكة "فريد" شقيقة جورج قبل عامين، عن 42 عامًا، وعاشت هي الأخرى في منزل العائلة.

وقد دفنت السمكة جورج في حديقة منزل عائلة ليز، بجوار فريد.