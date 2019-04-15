في أميركا سيدة غضبت من البنك فحرقت ماكينة الصراف!

قالت الشرطة الأميركية إن امرأة أشعلت النار في ماكينة صراف خارج بنك في دالاس يوم الأربعاء، لأنها كانت غاضبة من أن البنك أخذ أموالاً من حسابها.

وقد تم إلقاء القبض على ريكسا كيو (56 عاماً) ووجهت إليها تهمة إحراق متعمد فيما يتعلق بالنيران التي شبت في "بنك أوف أميركا"، وفقًا لإفادة مذكرة توقيف استشهد بها في صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز".

وجاء في المذكرة أن كيو كانت لا تزال أمام البنك، عندما وصلت الشرطة ورجال الإطفاء.

ووفقاً للصحيفة فقد تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران بسرعة والتي ألحقت أضراراً بآلة صرف النقود والباب الأمامي للبنك.

وذكرت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" أن كيو أبلغت بأنها أشعلت النار في ماكينة الصراف الآلي لأن البنك كان من المفترض ألا يأخذ أموالاً من حسابها.

تم حجز كيو في سجن بمقاطعة دالاس، وهي في الأساس تقيم بلوس أنجلوس.