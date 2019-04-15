هذا ما تنبأت به عرافة أميركية عن مولود ميغان وهاري

تنبأت عرافة أميركية بأن المولود المنتظر للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، ولدا كان أم بنتا، سيكون جريئا وشجاعا، كما أن هاري سيكون الأكثر صبرا من بين الوالدين.

وإذا وضعت ميغان المولود في أواخر أبريل/ نيسان أو في أوائل مايو/ أيار، كما هو متوقع، فإنه سيكون من مواليد برج الثور.

ولكن العرافة، كاريس ميلونا، قالت في لوس أنجلوس إن هناك عناصر نجمية ونارية أخرى في ذلك التوقيت ستلعب دورا، حيث إن كوكب المشترى سيكون في خضم انتقاله صوب برج القوس، فيما سيدخل كوكب الزهرة مجال برج الحمل في الأسبوع المقبل.

وأضافت ميلونا بعد أن فحصت الخرائط الفلكية: "هناك اصطفاف ناري عظيم، ولذا نتوقع طفلا سيولد بالكثير من مكونات الشخصية المنفتحة على الآخرين، فضلا عن مكونات الشخصية النارية الشُجاعة".

وتابعت ميلونا متحدثة عن ميغان وهاري: "ميغان أم مثالية ستشمله بالرعاية. وهاري أب مثالي يتحلى بالمسؤولية والنبل الشديد، لكن ما لاحظته فيما يتعلق بشخصيتيهما كوالدين هو أن الأمير هاري سيكون في الواقع أكثر صبرا من ميغان".

ولم يحدد هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، موعدا متوقعا لولادة الطفل. لكن ميغان أبلغت محبيها البريطانيين في يناير/ كانون الثاني أنها في الشهر السادس من الحمل.

وأعلن الزوجان الأسبوع الماضي أنهما قررا الاحتفاظ بخصوصية التفاصيل المتعلقة بوصول الوافد الملكي الجديد.