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شاهد إيفانكا ترمب في أديس أبابا.. إيقاعات راقصة وزغاريد

المصدر: دبي - العربية.نت
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في مشهد خلا من الرسميات، أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية الأميركية ابنة ومستشارة الرئيس، دونالد ترمب، خلال استقبال أعد لها من قبل مجموعة من النساء الإثيوبيات في أديس أبابا، الاثنين.

وقد راقت الإيقاعات الإفريقية الراقصة لإيفانكا، التي شاركت النساء في حركاتهن، فيما تعالت الزغاريد.

وبدأت إيفانكا، الأحد، جولة تستمر أربعة أيام بالقارة الإفريقية للترويج لمبادرة أميركية لتشجيع توظيف النساء في الدول النامية.

كما اجتمعت مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، ومن المقرر أن تختتم جولتها بزيارة ساحل العاج.

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