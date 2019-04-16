شاهد إيفانكا ترمب في أديس أبابا.. إيقاعات راقصة وزغاريد

في مشهد خلا من الرسميات، أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية الأميركية ابنة ومستشارة الرئيس، دونالد ترمب، خلال استقبال أعد لها من قبل مجموعة من النساء الإثيوبيات في أديس أبابا، الاثنين.

وقد راقت الإيقاعات الإفريقية الراقصة لإيفانكا، التي شاركت النساء في حركاتهن، فيما تعالت الزغاريد.

RT @IvankaTrump: يوم أول رائع في أديس أبابا، #إثيوبيا! زرنا رائدات أعمال وموظفات اثيوبيات لتعلم ومناقشة رحلتهن كي يصبحن نساء متمكنات اقتصاديًا في مجتمعهن ومحركات للنمو في بلدهن. pic.twitter.com/08RH4m2ytC — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) ١٥ أبريل ٢٠١٩

وبدأت إيفانكا، الأحد، جولة تستمر أربعة أيام بالقارة الإفريقية للترويج لمبادرة أميركية لتشجيع توظيف النساء في الدول النامية.

كما اجتمعت مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، ومن المقرر أن تختتم جولتها بزيارة ساحل العاج.