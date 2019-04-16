فنان مصري يشترى سيارة ميسي.. الصدفة قادته إليها

قادت الصدفة وحدها الفنان المصري محمد علي لشراء سيارة نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني.

وكشف الفنان المصري التفاصيل حيث كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه كان يعتزم شراء سيارة" فيراري" بدلا من سيارته الحالية " البورش" وذهب بالفعل لمعرض سيارات فشاهد سيارة "فيراري" أعجبته.

وأضاف أنه طلب من صاحب المعرض بيع سيارته البورش وشراء هذه السيارة بدلا منها، فأخبره الأخير أنها سيارة نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، وهو أحد عملائه وطلب منه بيعها له.

وأوضح أنه شرف كبير له أن يشتري سيارة نجم عالمي مميز مثل ميسي، مشيرا إلى أنه طلب من صاحب المعرض تزويدها ببعض العلامات المميزة، والخاصة بالطابع الفرعوني، حتى يعلم الجميع أن سيارة ميسي اشتراها فرعون مصري.

ومحمد علي من مواليد الجيزة، في 18 يناير من عام 1978، وكان والده بطل العالم في لعبة كمال الأجسام.

وعمل بداية في المقاولات حتى امتلك مجموعة شركات كبيرة، ثم اتجه للفن، وكانت أول أعماله الفنية فيلم "القشاش" مع الفنان محمد فراج وحورية فرغلي، ثم شارك في مسلسل "صفحات شبابية" مع المنتج الراحل إسماعيل كتكت، ومسلسل "السيدة الأولى" والجزء الثاني من مسلسل "شارع عبدالعزيز.

وساهم الفنان محمد علي في إنتاج فيلم "البر الثاني" وشارك به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.