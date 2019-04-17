أغنى تايواني: "إلهة البحر" رشحتني للانتخابات!

قال تيري جو، رئيس شركة فوكسكون لصناعة المكونات الإلكترونية، الأربعاء، إنه "سيتبع توجيهات إلهة البحر" التي أخبرته أن يخوض الانتخابات الرئاسية في تايوان التي تجرى في العام المقبل، وفق ما قال.

وأدلى جو بتلك التصريحات لحشد يتجاوز المئة شخص في معبد سي هوي في بانكياو في مدينة تايبه الجديدة. وهذا المعبد مخصص لـ"إلهة البحر مازو"، وهي رمز معروف في تايوان تسيطر على كل شيء من السلامة إلى الثروة، حسب معتقداتهم.

وقُرعت الطبول والأجراس عند وصول جو إلى المعبد، وهو يرتدي سترة حمراء كُتب عليها اسم المعبد وقبعة عليها علم تايوان، بينما كانت الأجواء غير منظمة. وقدم قرابين من الزهور والأوراق لـ"الإلهة مازو".

وقال جو "أتيت إلى هنا اليوم حيث مسقط رأسي وحيث نشأت"، وأضاف أن مازو قالت له في الحلم قبل يومين "تقدم".

وأضاف "قالت لي مازو ينبغي أن تفعل شيئاً جيداً لشعبنا الذي يعاني، أن تمنح الأمل للشباب، أن تساهم في السلام بين جانبي المضيق".

وجو أكثر الأشخاص ثراء في تايوان بثروة تصل إلى 7.6 مليار دولار وفقاً لبيانات "فوربس".

وتعهد بأنه "سيستمع لتعليمات مازو".

لكنه أشار إلى أنه لم يعلن رسمياً حتى الآن عزمه الترشح في الانتخابات التي ستجرى في كانون الثاني/يناير.