تجار مخدرات في فرنسا ينظمون سحبا على جائزة عبر الإنترنت

فتح تحقيق بعد اكتشاف سحب على جوائز نظم على تطبيق من قبل تجار مخدرات من منطقة غرونوبل في جنوب شرقي فرنسا للترويج لتجارتهم، على ما قال المدعي العام.

والأحد بث مهربو مخدرات في منطقة حساسة مقطع فيديو على تطبيق "سناب تشات" لإعلان اسم الفائز بمنصة ألعاب إلكترونية، جرى سحب عليها شارك فيه الزبائن الذين يشترون منهم القنب الهندي.

ويظهر الفيديو رجلا يضع قفازين وغطاء رأس وقناع مهرج ويعلن رقم الرابح.

وهذه المبادرة التسويقية "ليست الأولى" وفقا لمكتب المدعي العام في غرونوبل الذي أشار إلى عمليات تجنيد منتظمة وتسويق علب مخدرات تحمل اسم المنطقة على هذه الشبكة الاجتماعية.

وقال المدعي العام إريك فايان "قد تعتبر هذه الممارسات التجارية ممتعة لكنها قد تجعل تهريب المخدرات أمرا عاديا ومألوفا".