شاهد من الجو.. لقطات محزنة لنوتردام في باريس

بعدما التهم حريق هائل جزءاً من ذاكرة فرنسا، وثقت كاميرا طائرة من دون طيار، الثلاثاء، آثار الدمار الذي لحق بكاتدرائية نوتردام وسط العاصمة باريس.

وقد أظهرت المشاهد كيف غطى اللون الأسود سطح الكاتدرائية، إضافة إلى الأضرار التي تسبب بها الحريق.

وتعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن تعيد بلاده بناء نوتردام، قائلاً إنه يأمل في إنجاز العمل في غضون 5 سنوات، وتحويل هذه الكارثة إلى فرصة للاتحاد.

كما تم ضخ ما يقرب من مليار دولار من مصلين عاديين وأقطاب المال والأعمال من جميع أنحاء العالم لإعادة بناء وترميم الكاتدرائية.

وقال مبعوث التراث الثقافي الرئاسي، ستيفان بيرن، لراديو فرانس إنفو، الأربعاء، إنه تم جمع 880 مليون يورو (995 مليون دولار) لهذا الغرض.

ومن بين المساهمين شركة آبل وأصحاب شركات لوأوريال وشانيل وديور، فضلاً عن كاثوليكيين وغيرهم من جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن حريق كاتدرائية نوتردام أثار صدمة حول العالم وقلقاً على الآثار التاريخية التي تحتفظ بها منذ قرون.