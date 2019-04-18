شابان يتسببان بحريق بسبب الشواء.. والغرامة 27 مليون يورو

حُكم على طالبين إيطاليين بدفع 27 مليون يورو معاً، لتسببهما بحريق حرجي هائل إثر حفل شواء "باربيكيو" في الهواء الطلق احتفالاً بالسنة الجديدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

واتهم الشابان البالغان من العمر 22 عاما بالتسبب عمداً بحريق أتى على 1000 هكتار من غابة في شمال بحيرة كومو (شمال إيطاليا) في 30 كانون الأول/ديسمبر نتيجة مأدبة شواء أقاماها في الهواء الطلق.

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وتطلّب إطفاء الحريق أسبوعين من العمل مع تسخير وسائل هائلة لإخماد النيران التي طالت جزءاً كبيراً من الجبل وأتت على عدّة مساكن وحظيرة نفقت الحيوانات فيها، بحسب ما أوردت صحيفة "لا ريبوبليكا".

وخلص التحقيق إلى أن الحريق عائد إلى الجمر الناتج من الشواء.

وكان الطالبان يحتفلان مع مجموعة من الأصدقاء بحلول السنة الجديدة في منزل جدّ أحد الزملاء.

وأبلغت الشرطة الشابين بالعقوبة المفروضة عليهما. وأمام محامي الطالبين ثلاثة أسابيع لاستئناف الحكم أمام محكمة إدارية.

وبموجب تشريع يعود للعام 2008 تراوح قيمة الغرامة بين 118 و593 يورو لكلّ مئة متر مربع أتت عليه النيران. وعلى هذا الأساس كان بالإمكان أن تصل العقوبة القصوى المفروضة في إطار هذا الحريق إلى 40 مليون يورو.