كنيسة خشبية مؤقتة تستقبل زوار نوتردام

ستقام كنيسة مؤقتة مصنوعة من الخشب في باحة كاتدرائية نوتردام في باريس التي اجتاحتها النيران، الاثنين، طوال فترة إعادة البناء على ما أعلن المونسينيور باتريك شوفيه الكاهن المشرف على الموقع.

وقال شوفيه لمحطة "سي. نيوز" الإخبارية: "لا ينبغي أن نقول إن الكاتدرائية ستكون مقفلة مدة خمس سنوات وانتهى الأمر. فكرت بإمكانية إقامة كاتدرائية مؤقتة في الباحة".

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وأوضح أن رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو شجعت المشروع "ووافقت على إعارة جزء من الباحة لبناء هذه الكنيسة الخشبية".

وأضاف أن الكنيسة ستضم كهنة وستستقبل "الفضوليين" والسياح الذين كانوا يزورون نوتردام سنوياً، وقد بلغ عددهم 12 مليونا في 2017.

وستبقى هذه الكنيسة الخشبية حتى إنجاز ورشة إعادة البناء والترميم التي تمنى الرئيس الفرنسي أن تتم في غضون خمس سنوات.

وأوضح شوفيه أن إقامة الكنيسة المؤقتة ستحصل "سريعا ما إن نتمكن من الوصول" إلى الساحة التي لا تزال مقفلة.

ويرجح التحقيق أن يكون سبب الحريق عرضيا مع اندلاع النيران في ورشة ترميم كانت جارية على أسطح الكاتدرائية.