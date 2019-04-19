أصغر طفل خديج يغادر المستشفى بعد 24 أسبوعاً

غادر رضيع ياباني ولد قبل الأوان بوزن 258 غراماً المستشفى بعد 6.5 أشهر في وحدة للعناية المركزة لحديثي الولادة، كما أعلن المستشفى الذي تولى العناية به..

وولد الطفل بعملية قيصرية بعد 22 أسبوعا من الحمل بسبب تعرض والدته لارتفاع في ضغط الدم ناتج عن الحمل.

وحتى الآن، كان أصغر طفل خديج يزن 268 غراماً وهو من اليابان أيضا، وغادر المستشفى كيو في طوكيو خلال شباط/فبراير في صحة جيدة.

ويزن المولود الجديد، ريوسوك سيكيا، حاليا أكثر من 3 كيلوغرامات. وقالت والدته أمام الصحافيين: "يشرب الحليب ونتمكن من تحميمه. أنا سعيدة للغاية لرؤيته يكبر".

وسُجلت حالات مماثلة في ألمانيا العام 2009 (مولود وزنه 274 غراماً) وفي اليابان عام 2009 (مولود وزنه 297 غراماً) وعام 2011 (مولود وزنه 294 غراماً) وعام 2015 (مولود وزنه 289 غراماً)، وفقاً لسجل دولي تحتفظ به جامعة أيوا الأميركية.

وبين الفتيات، سُجلت أصغر ولادة على قيد الحياة في ألمانيا العام 2015 بوزن بلغ 252 غراماً.