بالصور.. ثعابين تمنع رئيساً من دخول مكتبه

تفاجأ الرئيس الليبيري، جورج ويا، قبل أيام بضيف غريب باغته في مكتبه، معرقلاً عمله اليومي.

فقد منع ويا من المجيء إلى مكتبه لمدة خمسة أيام بسبب ثعبانين أسودين "تسللا" إلى المبنى هذا الأسبوع، كما ذكرت السلطات الليبيرية الجمعة.

وأضافت أنها عمدت إلى رش مبيدات سامة في مبنى وزارة الخارجية التي يوجد فيها مكتب ويا، وهو مهاجم سابق في فريقي باريس سان جرمان الفرنسي وإيه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم، لمطاردة الزواحف التي ظهرت قرب المصعد في الطابق الأرضي يوم الأربعاء.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن كل الإجراءات والعمليات بما فيها إصدار جوازات السفر والتأشيرات علّقت حتى 24 نيسان/أبريل بسبب وجود تلك المواد السامة في المكان.

من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة سميث توباي لوكالة فرانس برس "أطلقت عملية تعقيم بالبخار بسبب وجود الثعبانين".

يذكر أن ويا وهو الإفريقي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية عام 1995، أصبح رئيسا ليبيريا في كانون الثاني/يناير 2018، خلفاً لإلين جونسون أول امرأة تتولى منصب رئيس الدولة في القارة.