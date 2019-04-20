كيف خسر مطار أميركي 14.5 مليون دولار؟

يواجه مطار دنفر الدولي في ولاية كولورادو الأميركية معضلة، بعد أن فشل في تشغيل نظام للإعلانات أنفق عليه 14.5 مليون دولار.

ويقوم النظام على حائط من أعمدة متراصة بمسافة 1000 قدم وشاشات تلفزة كبيرة لعرض الإعلانات.

غير أن الحائط لا يعمل بشكل صحيح إلى الآن، رغم مرور 16 شهراً على انتهاء العمل منه.

وثمة أسئلة مثارة منها هل تستطيع إدارة المطار استرداد المبلغ الذي أنفقته على هذا المشروع الخاسر إلى اليوم؟

وتقول شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن البنية الأساسية للحائط تعرضت للعطل تدريجياً منذ 2017 فور تشغيلها، ما استدعى المطار استدعاء شركة باناسونيك لمحاولة إصلاح النظام، حسبما ذكرت صحيفة "دنفر بوست" المحلية.

وكشفت الصحيفة أن باناسونيك تلقت 11.5 مليون دولار من شركة دنفر إنترناشيونال لبناء العلامة الإعلانية، ثم مبلغ 3 ملايين دولار أخرى للحفاظ على النظام الإعلاني وصيانته على مدار 12 عاماً.

وطوال عام 2018 لم يحقق المطار من هذا المشروع سوى 21 ألف دولار، مما دفع المسؤولين إلى التدخل لمحاولة زيادة مبيعات الإعلانات، لكن دون جدوى.

رغم ذلك يجري التفاوض مع شركات إعلانية، مع العمل على حل مشكلة الحائط، ويأمل المسؤولون في تحقيق إجمالي مبيعات بـ 1.2 مليون دولار سنوياً.