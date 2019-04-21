الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ93 مع "الفصح"

تحتفل إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الثالث والتسعين، الذي يتزامن هذا العام مع عيد الفصح.

وتحتفل الملكة بعيد الفصح من خلال حضورها قداساً مع كبار أفراد العائلة المالكة في كنيسة القديس جورج على أرض قلعة وندسور، غرب لندن.

ويأتي الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام في جو مشمس غير عادي جعل الأزهار تتفتح على أرضية القلعة الواسعة.

والأحد هو الأول من بين احتفالي عيد ميلاد يعقدان سنوياً للملكة، حيث تحتفل بعيد ميلادها الرسمي في شهر يونيو باستعراض ملون.

ويعود تقليد عيدي الميلاد إلى أكثر من 250 عاماً، عندما أنشأه الملك جورج الثاني.

وإليزابيث هي أطول ملكة تحكم البلاد في التاريخ البريطاني.

ولا تزال إليزابيث تحتفظ بجدول زمني نشط، بالرغم من أنها لا تسافر بقدر ما اعتادت.