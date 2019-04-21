نمر سومطري كاد يلتهم حارسته.. ونجا من الإعدام

أعلن مسؤولون أن نمراً من فصيلة نادرة هاجم حارسة في حديقة حيوان مدينة توبيكا بولاية كانساس الأميركية، السبت، فأصاب رأسها ورقبتها قبل أن ينجح عاملون آخرون في إغواء الحيوان بالطعام للانصراف عنها. فيما قرر مدير الحديقة أنه لا يوجد ما يدعو إلى قتل النمر، لأنه تصرف بطريقة طبيعية.

وقالت مولي هادفيلد، المتحدثة باسم مدينة توبيكا، عبر الهاتف، إن الحارسة كانت في حالة من الوعي عندما نقلت إلى المستشفى، الذي وصف

حالتها بالمستقرة.

وأشار برندن وايلي، مدير حديقة الحيوان، في مؤتمر صحافي، إلى أن الضحية، وهي حارسة النمور الرئيسية في حديقة حيوان ومركز الرعاية في توبيكا، كانت في منطقة مفتوحة خاصة بالنمور عندما تعرضت للهجوم.

وأضاف أن النمر السومطري، البالغ من العمر 7 سنوات، ويدعى سانجيف، دخل المنطقة بطريقة أو بأخرى وهو ما يفترض ألا يحدث أبدا عندما يكون هناك شخص في الداخل.

وتابع وايلي: "هناك خطأ ما. شهد بعض زملائنا أمورا ترجو ألا تشهدها أبدا خلال حياتك"، مضيفاً أن "الواقعة قيد التحقيق".

وأوضح أن بعض زوار حديقة الحيوان رأوا سانجيف، وهو يهاجم الحارسة التي أصيبت بتهتكات وجروح غائرة في الرأس والرقبة، كما أصيبت في ظهرها وإحدى ذراعيها.

وكشف وايلي أن عاملين في الحديقة تمكنوا بعد 10 دقائق من إغواء النمر بحصته من الغذاء للدخول في قفص.

وأغلقت الحديقة لمدة 45 دقيقة بعد الهجوم وأبقى الحراس على النمور الستة، فيها داخل القفص بما في ذلك سانجيف وصغاره الأربعة. وسُمح لجميع النمور بدخول المنطقة المفتوحة باستثناء سانجيف.

وعلق وايلي: "تصرف سانجيف بالطريقة التي يتصرف بها أي نمر عندما يدخل أحد منطقته"، مؤكدا أنه لا يوجد على الإطلاق ما يدعو "لقتل سانجيف".

ونمور سومطرة معرضة بشدة لخطر الانقراض ويقول الصندوق العالمي للحياة البرية إن أقل من 400 منها تعيش في البرية.