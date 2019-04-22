سجين هارب سئم العيش في جزر الكناري.. فسلّم نفسه

عاد رجل، قال إنه فر من سجن نمساوي منذ أكثر من عقد من الزمن، إلى بلاده وسلّم نفسه للشرطة في سالزبورغ، وأخبرها بأنه سئم من العيش في جزر الكناري الإسبانية.

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قالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 64 عاماً، والذي كان يحمل حقيبتين، ذهب إلى الشرطة في محطة سكة حديد سالزبورغ ليل السبت وأبلغهم بأنه سجين هارب وصل للتو من مطار ميونيخ.

وأضافت في بيان، الاثنين، أنه أخبر رجال الشرطة أنه قضى السنوات العشر ونصف السنة الماضية على جزيرة تينيريفي، وهي جزيرة شهيرة لقضاء العطلات، وأراد العودة إلى الديار، لأن "تينيريفي ليست لطيفة كما كانت في السابق، وقد عاش هناك لفترة كافية".

وتحققت الشرطة من أنه كان قد فر من سجن بشرق النمسا، وتم نقله إلى سجن في سالزبورغ.