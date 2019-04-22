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ملياردير دنماركي يفقد 3 من أبنائه في تفجيرات سريلانكا

المصدر: العربية.نت - وكالات
الملياردير الدنماركي آندرس هولش بولسن برفقة زوجته
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فقد الملياردير الدنماركي، آندرس هولش بولسن، 3 من أبنائه في التفجيرات التي وقعت في سريلانكا، الأحد.

ويعتبر آندرس أغنى رجل في الدنمارك، إذ يمتلك أراضي شاسعة في اسكتلندا تصل مساحتها إلى 200 ألف فدان، بالإضافة إلى سلسلة ملابس "بيست سيلر"، فضلاً عن المتجر البريطاني عبر الإنترنت "أسوس"، والمتخصص في بيع الأزياء ومستحضرات التجميل.

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن متحدث باسم أندرس، الذي يمتلك ثروة تقدر بما يقارب 5.7 مليار دولار، فإنه فقد ثلاثة من أبنائه بهجمات الأحد الدامي.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحافي: "ليست لدينا معلومات إضافية، ونطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة".

وكانت وسائل إعلام دنماركية قد قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا حين وقعت الانفجارات.

كلمات دالّة

#سريلانكا, #ملياردير دنماركي

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