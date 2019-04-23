متسلقو جبال محترفون يغطون "نوتردام" بأقمشة مقاومة للمطر

قال المسؤول عن ترميم كاتدرائية نوتردام التي اندلع فيها حريق إنه عيّن متسلقي جبال محترفين لوضع أقمشة مقاومة مؤقتة فوق المبنى لمنع تدمير الأمطار له.

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ومع توقع هطول أمطار في العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع، قال المهندس المسؤول إنه مضطر للإسراع في وضع الأغطية المقاومة للماء فوق المبنى.

ومتحدثاً لقناة "بي. إف. إم" التلفزيونية، قال فيليب فيلينوف إن "الأولوية القصوى هي الآن لحماية الكاتدرائية من الأمطار المتوقعة". وأضاف أن العمل سيبدأ اليوم الثلاثاء لتركيب هذه الأقمشة.

لا يتوقع إعادة فتح كاتدرائية نوتردام أمام الجمهور قبل خمس أو ست سنوات، وفقاً لكاهنها بالرغم من ضغط الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة ترميمها بسرعة.

ويعتقد المحققون أن الحريق كان حادثا عرضيا مرتبطا بأعمال الترميم على الأرجح.