أبرز طرائف المصريين في التصويت على التعديلات الدستورية

كعادتهم لم يترك المصريون مناسبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية دون أن يكشفوا جانباً من خفة الدم والدعابة والروح المرحة التي يتمتعون بها.

وتضمنت بطاقات التصويت طرائف كتبها المصريون وهي تعليقات أبطلت أصواتهم، مثل "بحبك يا نهى"، "ويا رب الأهلي يفوز بالدوري"، و"نعم لفرجاني ساسي"، وهو لاعب بفريق الزمالك، ولا لمرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، فيما كتب آخرون "يا رب الزمالك يفوز على بيراميدز"، ويا رب أتجوز".

وأيد 88.83% من المقترعين التعديلات الدستورية لتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيز صلاحياته وسلطات الجيش، وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية الثلاثاء.

وقال رئيس هذه الهيئة، لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحافي بالقاهرة إن نسبة المشاركة بلغت 44.33%، ما يمثل حوالي 27 مليون ناخب من أصل 61 مليون ناخب يحق لهم التصويت، كما بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 96.94% من جملة المقترعين، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفاً بنسبة 3.06%، وبهذا تكون التعديلات قد أقرت رسمياً بعد نشر هذا في الجريدة الرسمية.