أمل كلوني تطلب محاكمة "أم سياف".. أعدت إيزيديات للاغتصاب

طالبت المحامية الحقوقية أمل كلوني بنقل سيدة من أعضاء تنظيم داعش لمواجهة العدالة على جرائم ارتكبتها ضد نساء من الأقلية الإيزيدية في العراق والرهينة الأميركية كايلا مولر، التي قتلت في عام 2015.

تمثل كلوني سيدات وفتيات إيزيديات احتجزن في منزل أم سياف، زوجة ممول تنظيم الدولة، أبو سياف.

وقالت إن السيدات الإيزيديات تعرضن للاغتصاب من جانب مسلحي داعش، بينما اغتصب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي مولر.

وتحدثت كلوني في مجلس الأمن أمس الثلاثاء، وقالت "أم سياف قامت بسجنهن في غرفة، وشجعت على ضربهن، ومن ثم وضع مساحيق تجميل على وجوههن لإعدادهن للاغتصاب".

ولم تفصح كلوني عن المكان الذي تتواجد فيه أم سياف.