بالفيديو.. قطار كيم يعاني مشكلة بسيطة عند وصوله روسيا

رغم أن ‬‬‬زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون لروسيا اليوم الأربعاء أعدت بعناية، إلا أنها عانت من خلل بسيط.. إذ لم يتوقف قطاره المدرّع عند السجادة الحمراء التي مُدت لاستقباله في محطة فلاديفوستوك.

موضوع يهمك ذكرت مشرعة كورية جنوبية أن مستشار السياسة الأكثر ثقة لدى الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، قد تمت إزالته من أحد... زعيم كوريا الشمالية يقيل أبرز مساعديه الدبلوماسيين العرب و العالم

ونزل كيم مبتسماً، يرتدي معطفا وقبعة أسودين، على الرصيف ليستقبله المسؤولون الروس، متأخراً دقيقة تقريباً بعد أن اضطر القطار للرجوع بضعة أمتار لضمان أن يفتح باب كيم عند السجادة الحمراء أمام مستقبليه.

وبث التلفزيون الرسمي الروسي وصول كيم لحضور قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين على الهواء مباشرة.

وانتظر المسؤولون الروس بصبر أثناء تراجع القطار إلى جانب اثنين من المساعدين الكوريين الشماليين يحملان سلالم وضعاها بعد ذلك لسد الفجوة بين القطار والرصيف.