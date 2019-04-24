رئيس الفلبين يهدد بإلقاء نفايات في سفارة كندا

هدد الرئيس الفلبيني بإعادة شحنات قمامة إلى كندا وإلقاء بعضها داخل السفارة الكندية في مانيلا إذا لم يسترد المسؤولون الكنديون النفايات التي يقول مسؤولون فلبينيون إنها نقلت إلى البلاد قبل سنوات.

وقال رودريغو دوترتي مساء الثلاثاء: "أريد إعداد قارب. سأوجّه تحذيرا إلى كندا ربما الأسبوع المقبل بأنه من الأفضل لها أخذ هذه الأشياء وإلا سأبحر إليها وأتخلص من هذه القمامة هناك".

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وأرسِلت أكثر من 100 حاوية بها نفايات منزلية، تتضمن زجاجات وأكياساً بلاستيكية وصحفاً وحفاضات لكبار السن، على دفعات من كندا إلى الفلبين بين عامي 2013 و2014.

يقول مسؤولون إن شحنات النفايات أرسلت بشكل خاطئ عن طريق شركة خاصة باعتبارها فضلات بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير.

وقدمت مانيلا عدة احتجاجات دبلوماسية إلى كندا بسبب أطنان من النفايات التي تم شحنها إلى الفلبين. من جهتها، قالت كندا إن الشحنة كانت صفقة تجارية ولم تدعمها الحكومة.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قالت السفارة الكندية في مانيلا إن مسؤولين من كلا البلدين يعملون على القضايا المتعلقة بالتخلص من النفايات "بهدف التوصل إلى قرار في الوقت المناسب" و"لضمان معالجة المواد بطريقة تراعي المسؤولية البيئية".