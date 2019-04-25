ماذا فعلت قنبلة من الحرب العالمية بألمانيا اليوم؟

تسبب تفجير تحت السيطرة لقنبلة أميركية تعود إلى الحرب العالمية الثانية بمدينة ريغنسبورغ بجنوب ألمانيا في أضرار واسعة النطاق للمنازل المجاورة، حيث تم إجلاء حوالي 4500 شخص من المنطقة قبل قيام الخبراء بعملية التفجير.

وقالت داغمار أوبرماير كوندل، الناطقة باسم المدينة البافارية، إن القنبلة التي تزن 250 كيلوغراما حطمت النوافذ في العديد من المباني المحيطة حتى وقت مبكر من اليوم الأربعاء. كما أظهرت الصور أسطحا تعرضت لأضرار.

وصرّح خبير الذخيرة، أندرياس هيل، لأسوشيتد برس أنه لم يكن بالإمكان نزع فتيل القنبلة بأمان لأن نوع المواد الناسفة الذي كانت تحتويه كان حساسا للغاية ويمكن أن يؤدي إلى انفجار في أي لحظة.

فيما يتم العثور على الآلاف من الذخائر غير المنفجرة الناتجة عن عمليات القصف الجوي المكثف في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا كل عام، رغم مرور 74 عاما على انتهاء الحرب.