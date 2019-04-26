فيديو يكشف ماذا حدث لقائد هذه الطائرة العالقة فوق شجرة

قال مسؤولون إن طيارًا كان يحاول الهبوط على الأرض هذا الأسبوع في أحد حقول ولاية أيداهو الأميركية أوقف طائرته الصغيرة أعلى شجرة يبلغ ارتفاعها 60 مترًا.

ولم يصب الطيار جون غريغوري في الحادث الذي وقع مساء الاثنين، والذي حدث عندما فقدت طائرته ذات المحرك الواحد من طراز "بايبر كب بي ايه -18" قوتها واشتبكت دعامة جناح بشجرة، وفقًا لما ذكرته إدارة الإطفاء في بلدة ماكول.

تم إنقاذ غريغوري من فوق شجرة تنوب أبيض عملاقة بواسطة رجل الإطفاء المتطوع راندي آكر، الذي يملك شركة لإزالة الأشجار.

وقال آكر: "كانت فكرتي، أن على أن أصعد إلى أعلى ورؤية ما يجري".

كان آكر قد طلب من غريغوري الوقوف في الطائرة حتى يتمكن من قطع حزام الطيار وربطه بحبل أمان للنزول. أنزل غريغوري بأمان بينما ظلت الطائرة متعلقة بالفروع.

تتحمل شجرة واحدة معظم وزن الطائرة، لكنها كانت أيضًا تلامس شجرة قريبة.

وقال مسؤول الإطفاء في ماكول كابتن براندون سوين "كانت تلك الأجنحة متمركزة بشكل مثالي على قمة الشجرة".

سقطت قطعة من مروحة الطائرة وإحدى عجلاتها على الأرض، لكن بقية الطائرة كانت سليمة، عالقة في الشجرة.