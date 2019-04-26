نيوزيلندا.. الأمير وليام يزور المسجدين ويلتقي بناجين

شدد الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث، على ضرورة "دحر الفكر المتطرف"، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم الجمعة لأحد المسجدين اللذين شهدا هجوماً إرهابياً الشهر الماضي.

كان الأمير وليام، دوق كمبردج، يتحدث في مسجد النور بمدينة كرايست تشيرس بجنوب البلاد، وهو أحد مسجدين قتل فيهما إرهابي 50 شخصاً أثناء صلاة الجمعة يوم 15 مارس/آذار. وقتل الإرهابي في مسجد النور 43 مصلياً.

وقال للحضور الذين كان بينهم رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، وقيادات دينية ومجتمعية: "ما حدث هنا غذته أيديولوجية منحرفة لا تعرف حدوداً.. يجب دحر التطرف بجميع أشكاله".

موضوع يهمك أعلنت نيوزيلندا، الثلاثاء، أنها ستمنح الإقامة الدائمة لجميع الناجين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في كرايست... نيوزيلندا.. الإقامة الدائمة للناجين من الهجوم الإرهابي العرب و العالم

ويقوم وليام بزيارة لنيوزيلندا مدتها يومان نيابة عن جدته الملكة إليزابيث، رأس الدولة، بناء على طلب من رئيسة الوزراء.

وكانت أرديرن وإمام مسجد النور جمال فودة في استقبال الأمير وليام الذي كان يتقدمه فريق ضخم من الشرطة وتتابعه طائرة هليكوبتر تحلق فوقه.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة سيزور الأمير مسجد لينوود، حيث قتل فيه الإرهابي سبعة ضحايا آخرين.

وقال الأمير وليام: "الرسالة من كرايست تشيرس والرسالة من مسجدي النور ولينوود لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً. أيديولوجية الكراهية العالمية ستفشل في تفريقنا".

وشكر إمام المسجد الأمير على كلمته، قائلاً إنه أظهر "أننا نؤخذ بعين الاعتبار".

ووجهت السلطات إلى رجل يبلغ من العمر 28 عاما ويشتبه أنه يعتقد بتفوق الجنس الأبيض 50 اتهاما بالقتل فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي يعد أسوأ هجوم تشهده نيوزيلندا في وقت السلم. وأصيب 50 آخرون في الهجومين.

وفي مستهل الزيارة أمس الخميس توجه الأمير وليام إلى أوكلاند، أكبر مدن البلاد. وفي وقت لاحق، زار "مستشفى ستارشيب" للأطفال مع أرديرن حيث التقى مع طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات أفاقت مؤخرا غيبوبة بعد أن أصيبت هي ووالدها في أحد الهجومين الإرهابيين.

وأظهرت صور ومقطع فيديو نشر على حساب قصر "كينزنغتون" على "تويتر" الأمير جالسا على جانب سرير الطفلة ومحاطا بأفراد من عائلتها وبرفقة أرديرن.

وسألته الطفلة هل لديه ابنة فأجابها: "نعم، اسمها تشارلوت.. هي تقريبا في نفس سنك".

وفي وقت لاحق أمس الخميس توجه جوا إلى كرايست تشيرش للقاء أول من هب لنجدة الضحايا، ومن بينهم طاقم الإسعاف.

وقال لهم: "قمتم بعمل مدهش في يوم بالغ السوء"، وفقا لحساب قصر كينزنغتون على "تويتر".