الرجل الأكثر جاذبية بالعالم يتزوج سابرينا دور بالمغرب

تزوج الممثل البريطاني إدريس إلبا، الذي اختير العام الماضي الرجل الأكثر جاذبية في العالم، من عارضة الأزياء سابرينا دور في المملكة المغربية.

وأظهرت صور لمجلة "فوغ" البريطانية بطل مسلسل "لوثر" التلفزيوني أثناء معانقة دور ملكة جمال فانكوفر السابقة.

وقالت المجلة إن الزوجين عقدا قرانهما في فندق قصر شار باغ بمراكش أمس الجمعة.

وارتدت العروس ثوبين من صنع مصممة الأزياء فيرا وانغ.

وخلال المراسم ارتدت فستانا أبيض عاري الكتفين، ثم غيرته إلى فستان مطرز باللؤلؤ والأحجار الكريمة.

وارتدى إلبا بزة من تصميم أوزوالد بوتينغ.

وتمتد مراسم الزفاف لثلاثة أيام، حيث حضر الضيوف عشاء بعنوان "ألوان السوق" الليلة الماضية.

وكان إلبا عرض الزواج على دور العام الماضي جاثيا على إحدى ركبتيه قبل عرض فيلم "ياردي" في سينما ريو بشرق لندن.