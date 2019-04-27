توصية للبريطانيين..اعرفوا رأي الشخص ببريكست قبل مواعدته

يوصي علماء نفس البريطانيين بالاستفسار عن رأي الشريك في قرار خروج البلد من الاتحاد الأوروبي قبل الارتباط، وذلك منذ أول موعد غرامي.

وفي بلد قسم فيه البريكست المجتمع منذ استفتاء العام 2016 الذي شهد تصويت البريطانيين بحوالي 52% على قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، "كلما سارعت في التعرف على الشريك بشكل أعمق كان ذلك أفضل"، بحسب ما قال إريك روبنسون من جامعة ليفربول في دراسة تحليلية أجريت لحساب موقع العارف على الإنترنت "إي هارموني".

موضوع يهمك "للرجل السليم آلاف الأمنيات وللمريض أمنية واحدة". على حسب هذا المثل القديم، يكون المريض مستعدا لإنفاق مبالغ مالية طائلة... رجل خدع الأميركيين بدواء ذي قدرات سحرية وحقق ثروة طائلة الأخيرة

وقد طلب الموقع منه ومن زميلته ميشال تورنكويست وضع قائمة أسئلة تساعد في معرفة فرص نجاح العلاقة من الموعد الأول.

وينصح روبنسون، وهو متخصص في السلوكيات، بتجنب المجاملات خلال الموعد الأول إذا كان المرء يبحث عن علاقة دائمة، موضحاً: "لم الانتظار حتى الموعد الثالث أو الخامس لإدراك أن الطباع غير متوافقة؟".

وأضاف: "قد تؤدي الآراء السياسية المتعارضة إلى انهيار العلاقة" خصوصاً بين الأجيال الشابة، إذ "ينفصل 22% من الشركاء بسبب خلافاتهم السياسية".

وفي السياق نفسه، ينصح روبنسون بالاستفسار أيضا عن المواقف الاقتصادية والبيئية لمن قد يصبح شريك المستقبل.