فيديو.. قطة "حنونة" تتبنى سناجب يتامى وتربيهم مع صغارها

في القرم، تبنت "قطة" أربعة من صغار السناجب اليتامى وقامت بتربيتهم مع صغارها الرضع من القطط.

موضوع يهمك قال مسؤولون إن طيارًا كان يحاول الهبوط على الأرض هذا الأسبوع في أحد حقول ولاية أيداهو الأميركية أوقف طائرته الصغيرة أعلى... فيديو يكشف ماذا حدث لقائد هذه الطائرة العالقة فوق شجرة الأخيرة

ووفقا لموظف في حديقة "بخشيساراي مينياتور" بالقرم، والكائنة في جنوب شبه الجزيرة، كانت السناجب الأربعة في البداية خائفة من "أمهم" الهرة السنورية ولكنهم سرعان ما تكيفوا مع أشقائهم وشقيقاتهم من القطط.

وعلى الرغم من أن هذه الأسرة غير تقليدية بالتأكيد، يقوم صغار السناجب بتناول الطعام واللعب والنوم بسعادة في "منزلهم" الجديد.