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فيديو.. قطة "حنونة" تتبنى سناجب يتامى وتربيهم مع صغارها

المصدر: القرم – أسوشيتد برس
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في القرم، تبنت "قطة" أربعة من صغار السناجب اليتامى وقامت بتربيتهم مع صغارها الرضع من القطط.

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ووفقا لموظف في حديقة "بخشيساراي مينياتور" بالقرم، والكائنة في جنوب شبه الجزيرة، كانت السناجب الأربعة في البداية خائفة من "أمهم" الهرة السنورية ولكنهم سرعان ما تكيفوا مع أشقائهم وشقيقاتهم من القطط.

وعلى الرغم من أن هذه الأسرة غير تقليدية بالتأكيد، يقوم صغار السناجب بتناول الطعام واللعب والنوم بسعادة في "منزلهم" الجديد.

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