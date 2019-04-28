رافعة "غوغل" تقتل 4 في أكثر شوارع سياتل ازدحاماً!

سقطت رافعة بناء من مبنى في حرم غوغل الجديد في مدينة سياتل الأميركية خلال عاصفة جلبت رياحا قوية، لتسقط على أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاماً وتودي بحياة أربعة أشخاص.

وقال رئيس الإطفاء هارولد سكوغنز، إن امرأة وثلاثة ذكور توفوا بينما وصل رجال الإطفاء بعد ظهر السبت. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لانس غارلاند إن عاملين كانا داخل الرافعة بينما كان القتيلان الآخران داخل سيارة.

"معجزة"

إلى ذلك، أوضح عمدة سياتل جيني دوركان أن أماً تبلغ من العمر 25 عامًا وابنتها البالغة من العمر 4 أشهر كانتا في سيارة تحطمت بواسطة الرافعة من جهة الكرسي الجانبي، إلا أن كلتيهما تمكنت من الفرار بعد الإصابة بجروح طفيفة فقط، واصفاً الحادث بالمعجزة.

وتابع:" تم نقلهما مع رجل يبلغ من العمر 28 عامًا إلى مركز هاربورفيو الطبي".

كما أصيب شخص رابع وعولج في مكان الحادث.

وقال سكوغنز إن الرافعة انهارت بالقرب من تقاطع ميرسر وشارع فيرفيو المكتظ في كثير من الأحيان إلى الشمال مباشرة من وسط المدينة في حي ساوث ليك يونيون قبل الساعة 3:30 مساء بفترة قصيرة.

يذكر أن عشرات الرافعات تنتشر في سماء المدينة، إلا أن هذا الحادث سيؤدي بالتأكيد إلى التدقيق في سلامة عشرات الرافعات التي تنتشر في سماء المدينة.

فمع زيادة إقبال أمازون وغوغل وشركات التكنولوجيا الأخرى على الاستئجار في سياتل، أصبح لدى المدينة عدد أكبر من الرافعات لبناء أبراج المكاتب والمباني السكنية أكثر من أي مكان آخر في الولايات المتحدة.

واعتبارا من شهر يناير/كانون الثاني، كان هناك حوالي 60 رافعة بناء في سياتل.