عجوز في ماراثون من 40 سنة.. يكشف "سر" صحته

ربما يتعلم الكثيرون من متقاعد كبير السن الحرص على المشاركة في ماراثون لندن للجري سنوياً منذ 38 سنة دون توقف، أي منذ أن بدأ هذا الحدث الرياضي في مطلع الثمانينيات.

ويعتبر كين جونز، البالغ من العمر 85 عاماً، أكبر عداء يصطف اليوم من بين أكثر من 40 ألف شخص يأملون في اجتياز مسافة 26.2 ميل عبر لندن.

ويهدف جونز، بحسب وسائل إعلام بريطانية، إلى أن يكمل هذه الدورة الـ 39 بجوار ابنته التي تشارك في الماراثون، متوقعاً أنه سوف يستغرق سبع ساعات.

ومن ثم سوف يضع نصب عينيه التقاعد نهائياً بعد الانتهاء من السباق الـ 40 والأخير في عام 2020.

خجول يبحث عن تكريم

وإذا كان جونز رجلاً خجولاً إلا أنه يعتقد أنه قد آن الأوان لمنحه بعض التقدير من قبل المنظمين، بالنظر إلى العقود التي أفناها مع السباق السنوي.

وقال حسب صحيفة "مترو" إنه قطع أكثر من 1000 كيلومتر منذ بدء الماراثون، مضيفاً: "أود أن يعطوني بعض التقدير هذه المرة.. هدايا وتصفيق وأشياء من هذا القبيل".

عزيمة مستمرة

ويسترجع ذكرياته مع السباق حيث كان هناك حوالي 3000 شخص فقط في البداية، والآن هناك 40 ألفاً على الأقل.

وأوضح العداء العجوز أنه بدأ الركض منذ أن كان يعمل في الجيش الإنجليزي عام 1951، وهو يستطيع الآن أن يقطع ميلاً في 16 دقيقة وفي الماضي كان ذلك الميل يستغرق 6 دقائق فقط بالنسبة له.

وعن محافظته على صحته يؤكد أن السبب يعود إلى ابتعاده عن الخمر والتدخين.