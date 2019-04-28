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كاريكاتير يحرج "نيويورك تايمز".. ويجبرها على الاعتذار

المصدر: دبي ـ العربية.نت
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قدّمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اعتذاراتها بعد نشرها رسماً اعتبر "معادياً للسامية"، يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويُظهر الرسم الذي نُشر الخميس في النسخة الدولية للصحيفة، نتنياهو على شكل كلب وفي عنقه طوق تتدلى منه نجمة داوود، يُرشد ترمب الذي يبدو ضريراً ويعتمر قلنسوة.

الرسم الذي اضطر الصحيفة الأميركية للاعتذار أكثر من مرة الرسم الذي اضطر الصحيفة الأميركية للاعتذار أكثر من مرة

واعتبر قسم الرأي في صحيفة "نيويورك تايمز" في الاعتذارات التي نُشرت على موقع تويتر وستُنشر أيضاً في عدد الاثنين، أن الرسم "يتضمّن كليشيهات معادية للسامية".

وأضافت الصحيفة أن "الصورة كانت مسيئة، وكان الحكم بنشرها خاطئاً".

كلمات دالّة

#نتنياهو, #ترمب

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