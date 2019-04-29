مصرع مهاجم المنتخب التشيكي في تركيا

توفي لاعب كرة القدم الدولي التشيكي، جوزيف سورال، وأصيب ستة لاعبين آخرين بعد تعرض حافلتهم لحادث لسير أثناء عودتهم لمدينتهم بعد الانتهاء من إحدى مباريات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وكتب نادي "ألانيا سبور" التركي على (تويتر) أن لاعبه سورال، 28 عاماً، توفي في مستشفى صباح اليوم الاثنين متأثراً بإصابته.

وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية أن حافلة الفريق الصغيرة كانت عائدة بعد مباراة مع فريق "قيصري سبور" بوسط تركيا عندما انقلبت.

ولا يزال سبب الحادث مجهولا.

انضم سورال، وهو مهاجم انضم لمنتخب التشيك لأول مرة في عام 2013، لألانيا سبور في موسم الانتقالات الشتوية بيناير/ كانون الثاني الماضي.